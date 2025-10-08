Wer sie trifft, merkt gleich: Musik bedeutet ihr mehr als reine Tonabfolgen. Deslin Ami Kaba verbindet mit ihrem Gesang emotionale Verarbeitung, Ausdruck und nicht zuletzt politische Repräsentation. So tickt die Newcomerin aus Halle.

Deslin Ami Kaba: „Disco ist das Genre, in dem ich mich befreien kann“

Deslin Ami Kaba kann von Musical bis Soul alle Genres bedienen. Am wohlsten fühlt sie sich jedoch bei Disco.

Halle/MZ. - Sie kann sich noch erinnern: Im Objekt 5 habe sie damals ihr erstes Konzert gehört. Jetzt, an einem Tag Ende September, steht sie selbst auf dieser Bühne. Wenige Stunden vor dem Auftritt bereiten sich Deslin Ami Kaba und ihre Band vor. Soundcheck, Verpflegung und Styling stehen noch an – für ein kurzes Gespräch hat sie trotzdem Zeit.