weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Überwachung des Verkehrs: Trotz neuer Blitzer: Warum Rotlichtsünder in Halle hier straffrei ausgehen

Überwachung des Verkehrs Trotz neuer Blitzer: Warum Rotlichtsünder in Halle hier straffrei ausgehen

Im Juli hatte die Stadtverwaltung Halle an zwei Kreuzungen neue Blitzersäulen aufstellen lassen. Doch wie sich jetzt herausstellt, gibt es dort Probleme.

Von Dirk Skrzypczak 13.10.2025, 17:59
Seit Juli ist die neue Blitzersäule am Rennbahnkreuz (B80) in Betrieb.
Seit Juli ist die neue Blitzersäule am Rennbahnkreuz (B80) in Betrieb. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Die Stadt Leipzig macht seit Jahren auch Jagd auf Rotlichtsünder. 21 Kreuzungen werden in der Messestadt daher mit speziellen Blitzern überwacht. Halle wollte nachziehen. Doch derzeit sieht nur die Verwaltung rot, nicht aber der Autofahrer.