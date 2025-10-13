Im Juli hatte die Stadtverwaltung Halle an zwei Kreuzungen neue Blitzersäulen aufstellen lassen. Doch wie sich jetzt herausstellt, gibt es dort Probleme.

Seit Juli ist die neue Blitzersäule am Rennbahnkreuz (B80) in Betrieb.

Halle (Saale)/MZ. - Die Stadt Leipzig macht seit Jahren auch Jagd auf Rotlichtsünder. 21 Kreuzungen werden in der Messestadt daher mit speziellen Blitzern überwacht. Halle wollte nachziehen. Doch derzeit sieht nur die Verwaltung rot, nicht aber der Autofahrer.