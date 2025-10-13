Jennifer Pluskat aus Halle hat sich intensiv mit Erinnerungskultur beschäftigt. Mit ihrem Unternehmen will sie Kunden Möglichkeiten aufzeigen, wie an Verstorbene gedacht werden kann.

Neuer Laden in Halle - wie eine Grafikdesignerin das Tabu-Thema Tod angeht

Jennifer Pluskat hat zum Beispiel eine Trauerkarte mit einer Brockenansicht versehen. Der Verstorbene hatte eine starke Bindung zu dem Berg, den er zu DDR-Zeiten nicht betreten durfte.

Halle (Saale)/MZ - „Raum für Erinnerung“ steht an der Glastür des schmalen und lange leerstehenden Ladens in der Reilstraße - direkt gegenüber der Haltestelle Hegelstraße. Dort hat sich nun Jennifer Pluskat eingerichtet. Die 43-Jährige ist in Sachen Erinnerung eine echte Expertin.