weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Trauerkarten aus Reilstraße: Neuer Laden in Halle - wie eine Grafikdesignerin das Tabu-Thema Tod angeht

Trauerkarten aus Reilstraße Neuer Laden in Halle - wie eine Grafikdesignerin das Tabu-Thema Tod angeht

Jennifer Pluskat aus Halle hat sich intensiv mit Erinnerungskultur beschäftigt. Mit ihrem Unternehmen will sie Kunden Möglichkeiten aufzeigen, wie an Verstorbene gedacht werden kann.

Von Denny Kleindienst 13.10.2025, 16:00
Jennifer Pluskat hat zum Beispiel eine Trauerkarte mit einer Brockenansicht versehen. Der Verstorbene hatte eine starke Bindung zu dem Berg, den er zu DDR-Zeiten nicht betreten durfte.
Jennifer Pluskat hat zum Beispiel eine Trauerkarte mit einer Brockenansicht versehen. Der Verstorbene hatte eine starke Bindung zu dem Berg, den er zu DDR-Zeiten nicht betreten durfte. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ - „Raum für Erinnerung“ steht an der Glastür des schmalen und lange leerstehenden Ladens in der Reilstraße - direkt gegenüber der Haltestelle Hegelstraße. Dort hat sich nun Jennifer Pluskat eingerichtet. Die 43-Jährige ist in Sachen Erinnerung eine echte Expertin.