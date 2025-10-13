Annegret Ulrich ist in Prießnitz aufgewachsen und voller Erinnerungen an das dortige, traditionsreiche Brandfest. Wieso sie ungeachtet eines schweren Schicksalsschlages voller Lust auf Unternehmungen und neue Kontakte steckt.

Herzerwärmend: Wie 66-Jährige per Facebook-Aufruf Begleitung für Fest im Dorf ihrer Kindheit findet

Ein lebensbejahender Mensch: Annegret Ulrich hat große Lust auf Unternehmungen in Gemeinschaft.

Priessnitz/Aue - Es war ein Eintrag auf der Facebook-Seite „Naumburg aktuell“, der unsere Redaktion auf die Spur von Annegret Ulrich brachte. Die 66-Jährige hatte dort nämlich, mit entwaffnender Offenheit, nach einer Begleitung zu Fackelumzug und Tanz beim am Donnerstag startenden Brandfest in Prießnitz gesucht.