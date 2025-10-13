Brandfest in Prießnitz mit 219. Auflage Herzerwärmend: Wie 66-Jährige per Facebook-Aufruf Begleitung für Fest im Dorf ihrer Kindheit findet
Annegret Ulrich ist in Prießnitz aufgewachsen und voller Erinnerungen an das dortige, traditionsreiche Brandfest. Wieso sie ungeachtet eines schweren Schicksalsschlages voller Lust auf Unternehmungen und neue Kontakte steckt.
Aktualisiert: 13.10.2025, 17:30
Priessnitz/Aue - Es war ein Eintrag auf der Facebook-Seite „Naumburg aktuell“, der unsere Redaktion auf die Spur von Annegret Ulrich brachte. Die 66-Jährige hatte dort nämlich, mit entwaffnender Offenheit, nach einer Begleitung zu Fackelumzug und Tanz beim am Donnerstag startenden Brandfest in Prießnitz gesucht.