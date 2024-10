Priessnitz - In Prießnitz wurde am Mittwoch (16.10.24) im Rahmen des sogenannten Brandfestes mit Gottesdienst, Gedenkzug und Andacht auf dem Angstplatz sowie einer Feier auf dem Saal der 218-jährigen Wiederkehr eines besonderen Ereignisses gedacht: Am 16. Oktober 1806, am Rande der Schlacht bei Jena/Auerstedt, hatte der französische Hauptmann Gouvéan den auf einem Irrtum beruhenden – wie vor Ort gottlob aufgeklärt werden konnte – Befehl zur Brandschatzung des Dorfes und zur Erschießung von sieben Prießnitzer Jünglingen nicht ausgeführt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.