Die Stadtverwaltung von Dessau-Roßlau will die Bewässerung, zum Beispiel von Gärten und Sportplätzen, ab dem 1. Juli einschränken. Warum sie sich zu dem Schritt entschlossen hat und was dann verboten ist.

Dessau-Roßlau/MZ. - Im vergangenen Jahr hatte die Stadtverwaltung von dem Eingriff in den Alltag der Bürger abgesehen. Doch ab dem 1. Juli sollen Wasserentnahme und Bewässerung erneut eingeschränkt, in bestimmten Fällen gar gänzlich verboten werden. Bereits in den Jahren 2022 und 2023 hatte die Stadt Dessau-Roßlau eine entsprechende Verfügung erlassen. Welche Umstände sie zu dem Schritt bewogen hat und was ab demnächst erlaubt beziehungsweise verboten ist.