Brennende Hausfassade in Merseburg! Bewohner versuchen, Feuer selbst zu löschen

Brand in Teichstraße

Halle (Saale). - Zum Brand einer Hausfassade ist es am frühen Donnerstagmorgen in der Teichstraße in Merseburg im Saalekreis gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.

Demnach fingen kurz vor ein Uhr fünf Mülltonnen im Innenhof eines Wohngebäudes Feuer. Schnell sei der Brand auch auf die Fassade des angrenzenden Hauses übergegriffen, heißt es. Dies hätten die Bewohner bemerkt und versucht, die Flammen bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst zu löschen. Die Kameraden hätten schließlich das Feuer vollständig unter Kontrolle gebracht.

Die Polizei schätzt den Schaden an der Hausfassade auf etwa 10.000 Euro. Eine Jugendliche sei außerdem mit einem Schock ins Krankenhaus gekommen.