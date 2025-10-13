Auf der A9 bei Leipzig müssen Autofahrer derzeit mit Verkehrsbehinderungen Richtung Berlin rechnen. Zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Großkugel sorgen Bauarbeiten für Spursperrungen und Tempolimits. Bis wann die Arbeiten andauern sollen.

Großkugel/MZ. - Autofahrer müssen derzeit mit Verkehrseinschränkungen auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Grosskugel rechnen. Seit der vergangenen Woche kommt es dort aufgrund einer Baustelle zu Verzögerungen durch Spursperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Die betroffene Strecke ist etwa einen Kilometer lang, wie die Niederlassung Ost der Autobahn GmbH auf MZ-Anfrage erklärt. Grund für die Baustelle sind Instandsetzungsarbeiten an den Schlitzrinnen. Laut derzeitigem Stand werde die Baustelle auf der A9 noch etwa bis zum 23. Oktober bestehen bleiben.