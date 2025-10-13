Eine Gruppierung um die verurteilte Linksextremistin Lina E. soll 2019 Neonazis in Roßlau überfallen haben. Nun beginnt der Gerichtsprozess.

Versuchter Mord in Roßlau? Die Spur führt zum Umfeld von Lina E.

Die Bahnhofsunterführung in Roßlau, in der im Januar 2019 Neonazis brutal überfallen wurden. Nun müssen sich Verdächtige dafür vor Gericht verantworten.

Roßlau/MZ - Die Attacke kam wie aus dem Nichts, die Angreifer müssen ihren Opfern regelrecht aufgelauert haben: Es hagelte Schläge und Tritte, unter anderem mit einem Hammer und einer Eisenstange, am Ende lagen vier Neonazis am Boden der Bahnhofsunterführung in Roßlau bei Dessau.