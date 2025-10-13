Prozess nach Überfall auf Neonazis Versuchter Mord in Roßlau? Die Spur führt zum Umfeld von Lina E.
Eine Gruppierung um die verurteilte Linksextremistin Lina E. soll 2019 Neonazis in Roßlau überfallen haben. Nun beginnt der Gerichtsprozess.
Roßlau/MZ - Die Attacke kam wie aus dem Nichts, die Angreifer müssen ihren Opfern regelrecht aufgelauert haben: Es hagelte Schläge und Tritte, unter anderem mit einem Hammer und einer Eisenstange, am Ende lagen vier Neonazis am Boden der Bahnhofsunterführung in Roßlau bei Dessau.