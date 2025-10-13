weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ermittlungen im Burgenlandkreis: Unfallverursacher sucht nach Kollision in Teuchern das Weite

Nach einer Karambolage in Teuchern im Burgenlandkreis ermittelt die Polizei gegen den unbekannten Verursacher. Wo genau sich der Unfall ereignet hat.

13.10.2025, 17:10
Der Polizei im Burgenlandkreis ist am Montag eine Fahrzeugkollision mit Unfallflucht in Teuchern gemeldet worden (Symbolfoto). Foto: Robert Michael/dpa

Teuchern/MZ - Nach einer Kollision mit Unfallflucht in Teuchern ermittelt jetzt das Polizeirevier Burgenlandkreis. Wie die Beamten am Montag mitteilte, hatte eine Autobesitzern am Vormittag einen Schaden an ihrem auf dem Parkplatz an der Baderstraße abgestellten Wagen festgestellt. Zeugen hatten sie darauf hingewiesen, so das Revier. Die Frau hatte ihr Auto nur kurz dort geparkt, während ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem Fahrzeug dagegen gefahren und anschließend geflüchtet ist.