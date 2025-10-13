Nach einer Karambolage in Teuchern im Burgenlandkreis ermittelt die Polizei gegen den unbekannten Verursacher. Wo genau sich der Unfall ereignet hat.

Teuchern/MZ - Nach einer Kollision mit Unfallflucht in Teuchern ermittelt jetzt das Polizeirevier Burgenlandkreis. Wie die Beamten am Montag mitteilte, hatte eine Autobesitzern am Vormittag einen Schaden an ihrem auf dem Parkplatz an der Baderstraße abgestellten Wagen festgestellt. Zeugen hatten sie darauf hingewiesen, so das Revier. Die Frau hatte ihr Auto nur kurz dort geparkt, während ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem Fahrzeug dagegen gefahren und anschließend geflüchtet ist.