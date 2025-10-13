Karriereende mit 20 Jahren Ihr Rücktritt schockte die Szene: So bringt sich die Hallenserin Emma Cyris jetzt wieder im Volleyball ein

Emma Cyris gewann als Volleyballerin Titel, hörte aber mit 20 Jahren völlig überraschend auf. Wie die Hallenserin das erklärt, warum es nichts mit einer Dopingsperre zu tun hat, und warum sie jetzt bei den USV Hurricanes als Co-Trainerin mitwirkt.