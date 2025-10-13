das Wochenende ist sportlich zu Ende gegangen. Tausende Menschen nahmen am Sonntag am Mitteldeutschen Marathon teil. So viele Läuferinnen und Läufer wie noch nie wagten sich an den 21 Kilometer langen Halbmarathon. Auf dem Marktplatz herrschte Ausnahmezustand. Vielleicht waren Sie dort oder haben bereits davon mitbekommen. Unter den Teilnehmenden bin ich auf einige interessante Geschichten gestoßen. Davon können Sie hier lesen.

Vor dem Stadthaus wehten in den vergangenen Tagen pinke Flaggen. Auch die Oper erstrahlte am Samstagabend in der Farbe. Dahinter steckte der Welt-Mädchentag, auf den das Kinderhilfswerk Plan International aufmerksam machen wollte. Warum dieser Aktionstag notwendig ist und wie die hallesche Ortsgruppe der Organisation sich engagiert, erfahren Sie hier.

„Die beste Klasse Deutschlands“ kommt aus Halle. Jugendliche des Latina-Gymnasiums haben sich den Titel in der gleichnamigen Kika-Sendung erkämpft. Nun wurde das Finale endlich veröffentlicht. Es ist bereits der zweite Titel, der an die hallesche Schule geht. Die Schülerinnen und Schüler dürfen jetzt erzählen, wie der Weg zum Titel aussah und was hinter den Kulissen passierte. Und die Gelegenheit haben sie genutzt. Meine Kollegin Hanna Schabacker hat die ganze Geschichte für Sie aufgeschrieben.

