Jedes Jahr am 11. Oktober wird Halle für einen Tag etwas pinker. Mal der leuchtet der Rote Turm, mal die Moritzburg, in diesem Jahr die Oper. Hinter der fröhlichen Farbe steckt ein ernsthafter Anlass.

Halle in Pink: Worauf die knallige Farbe am beleuchteten Opernhaus aufmerksam machen sollte

Halle (Saale)/ MZ. - Pinke Flaggen zierten die Fahnenmäste vor dem Stadthaus und am Abend erstrahlte die Oper in der knalligen Farbe. Am 11. Oktober hat das Kinderhilfswerk Plan International damit auf den Welt-Mädchentag aufmerksam gemacht. Die hallesche Ortsgruppe war am Samstagnachmittag auf dem Markt unterwegs, um Interessierten die Hintergründe zu erklären.