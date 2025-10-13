Ein Diebstahl im Hauptbahnhof Halle nahm am Sonntag ein unerwartetes Ende: Bei einem Mann fanden Bundespolizisten nicht nur die gestohlenen Waren, sondern auch Drogen und eine verbotene Waffe.

Halle (Saale)/MZ - Ein Ladendiebstahl im Hauptbahnhof Halle hat am Sonntag zu einem überraschenden Fund geführt: Bundespolizisten entdeckten bei einem 40-jährigen Mann Drogen und einen verbotenen Schlagring.

Gegen 15:20 Uhr hatte ein Ladendetektiv die Beamten alarmiert, nachdem der Mann in einem Geschäft im Bahnhof Backwaren und Süßigkeiten gestohlen hatte. Eine Streife stellte den Tatverdächtigen kurz darauf und überprüfte seine Personalien.

Bei der Durchsuchung seiner Tasche fanden die Polizisten Betäubungsmittel. In den Diensträumen der Bundespolizei kam schließlich noch ein Schlagring zum Vorschein, eine in Deutschland verbotene Waffe.

Die Gegenstände wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann gehen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Diebstahls, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz.