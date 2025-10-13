Die Stadt Halle muss Geld sparen. Die Fraktion FDP/Freie Wähler will deshalb mit gutem Beispiel vorangehen und schlägt vor, die Aufwandsentschädigung zu halbieren, die alle Mandatsträger monatlich bekommen. So viel verdienen Stadträte.

Vorbildwirkung? Stadträte in Halle sollen sich selbst das Geld kürzen

Der hallesche Stadtrat soll sich selbst die Gelder kürzen. Ende Oktober soll über die Halbierung der Aufwandsentschädigung für Mandatsträger diskutiert werden.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist ein Vorschlag, der einige Stadträte in Halle vermutlich vor eine schwierige Entscheidung stellt: Am eigenen Geld kürzen, damit die Stadtverwaltung ihre Schulden abbauen kann? Genau das hat jetzt die Fraktion FDP/Freie Wähler vorgeschlagen. Sie will, dass die Aufwandspauschalen für alle Mandatsträger halbiert werden. Dafür gebe es gute Argumente und die Wirkung sei spürbar, heißt es. Wie viel verdienen Stadträte in Halle?