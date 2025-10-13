Die Frauen des MBC kassieren gegen Meister Keltern um Starspielerin Wilke die dritte Niederlage im dritten Spiel. Warum Trainer Topal dennoch positiv gestimmt ist.

Alexandra Wilke überragte gegen die Lions, die nach der Niederlage gegen Keltern weiter auf einen Sieg warten.

Halle/MZ - Die Umarmung zwischen Timur Topal und Alexandra Wilke fiel herzlich aus. Dabei hatte die Maskenfrau der Rutronik Stars Keltern Topal und seinen Basketballerinnen vom Syntainics MBC in den zwei Stunden zuvor so oft wehgetan. 22 Punkte erzielte die Nationalspielerin, die aufgrund eines Nasenbeinbruches aktuell mit Gesichtsschutz spielt, und war damit beste Punktesammlerin in der Bundesligapartie.