Die Polizei hat an einem Autohof an der A9 bei Weißenfels im Burgenlandkreis einen rumänischen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Was den Beamten an dessen Laster aufgefallen war.

Weißenfels/MZ - Ein Lkw-Fahrer, der laut Polizei seinen Fahrtenschreiber manipuliert hatte, ist am Sonntag am Autohof Zorbau unweit der A9-Anschlussstelle Weißenfels ertappt worden. Nach Angaben des Zentralen Verkehrs- und Autobahndiensts der Polizei in Weißenfels durfte der 25-jährige Rumäne nicht weiterfahren. Zudem seien Ermittlungen gegen ihn eingeleitet worden. Wie es weiter hieß, war in dem Laster zudem kein für den grenzüberschreitenden Güterverkehr vorgeschriebener Fahrtenschreiber, sondern eine veraltete Variante verbaut.