Ein Sommertag im Juli 1944, ein Kind voller Vorfreude auf seinen Geburtstag – und plötzlich ein Feuerball am Himmel über Quedlinburg: Heimatforscher Hasso Storbeck erinnert sich an den Flugzeugabsturz, der ihn nie losließ. Jahrzehnte später stößt er auf neue Spuren.

Explosion über Quedlinburg: Was Heimatforscher über den Flugzeugabsturz von 1944 herausfand

Ein Flügel des am 7. Juli 1944 über Quedlinburg explodierten Flugzeugs fiel in die Altetopfstraße.

Quedlinburg/MZ. - Die aktuellen Kriege und Konflikte in der Welt halten bei Hasso Storbeck, Heimatforscher in Quedlinburg, die Erinnerungen an einen Flugzeugabsturz über der Stadt wach, der sich während des Zweiten Weltkrieges ereignete. Ein Ereignis, das ihn nie losgelassen hat.