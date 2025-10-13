Dass die Bahn ihr Museum an der Berliner Brücke schließt, sorgt noch immer für Empörung. Insbesondere die Ehrenamtlichen zeigen sich kämpferisch.

Mitarbeiter wollen DB Museum Halle retten - das sagt die Stiftung dazu

Halle (Saale)/MZ - Die Stimmung ist mies. Das zeigen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des DB Museums mit einem gebastelten Stimmungsgenerator. Der Daumen aus Holz zeigt nach unten. Uwe Hinke drückt ihn noch ein bisschen weiter – das Maximum der schlechten Laune ist erreicht. Was nicht bedeutet, dass nicht ein letzter Funke Hoffnung da ist.