Biotop am Concordia See Baum-Challenge und Jägerbänke: Zweiter Familientag an Streuobstwiese im Seeland
Beim zweiten Familientag an der Streuobstwiese am Concordia See packten wieder etliche Helfer mit an. So wurden unter anderem zwei Jägerbänke aufgestellt.
13.10.2025, 14:15
Schadeleben/MZ - Seit diesem Wochenende steht in der Streuobstwiese in der Nähe des Concordia Sees ein Baum mehr: ein Apfelbaum der Sorte „Goldrenette von Blenheim“. „Gestern hat uns die Bördesparkasse bei der Baumpflanz-Challenge nominiert und das Pflanzen machen wir doch mit links“, sagt David Bartusch, Vorstandsmitglied der ÖSA (Öffentliche Versicherungen Sachsen-Anhalt). Und so erfüllt die ÖSA die Aufgabe der Challenge, die in diesen Wochen die Runde macht und sich von den Feuerwehren längst auf andere Vereine und Verbände ausgebreitet hat.