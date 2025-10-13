Beim zweiten Familientag an der Streuobstwiese am Concordia See packten wieder etliche Helfer mit an. So wurden unter anderem zwei Jägerbänke aufgestellt.

Beim Aufstellen der zwei Jägerbänke an der Streuobstwiese ist Geschick gefordert.

Schadeleben/MZ - Seit diesem Wochenende steht in der Streuobstwiese in der Nähe des Concordia Sees ein Baum mehr: ein Apfelbaum der Sorte „Goldrenette von Blenheim“. „Gestern hat uns die Bördesparkasse bei der Baumpflanz-Challenge nominiert und das Pflanzen machen wir doch mit links“, sagt David Bartusch, Vorstandsmitglied der ÖSA (Öffentliche Versicherungen Sachsen-Anhalt). Und so erfüllt die ÖSA die Aufgabe der Challenge, die in diesen Wochen die Runde macht und sich von den Feuerwehren längst auf andere Vereine und Verbände ausgebreitet hat.