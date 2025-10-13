In der SchkönArt-Galerie in Schköna wird die zehnte Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet. Wer der Künstler ist und was es bis zum Jahresende zu sehen gibt.

Zahlreiche Gäste besuchten am Freitagabend die Vernissage zur Ausstellung „Gezeichnet“ von Rudolf Oehme in der Galerie SchkönArt.

Schköna/MZ. - Die Zahl Zehn scheint eine gute Zahl für die Mitglieder der Kreativ-WG im Dorfgemeinschaftshaus in Schköna zu sein. Denn am Freitag dem 10.10. wurde die 10. Ausstellung in der SchkönArt-Galerie mit einer Vernissage eröffnet. Zwar nicht um 10 Uhr, sondern erst 18.30 Uhr, doch das tat dem Erfolg keinen Abbruch.