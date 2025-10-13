Kunst in Schköna Ausstellung „Gezeichnet“ von Rudolf Oehme eröffnet
In der SchkönArt-Galerie in Schköna wird die zehnte Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet. Wer der Künstler ist und was es bis zum Jahresende zu sehen gibt.
13.10.2025, 16:00
Schköna/MZ. - Die Zahl Zehn scheint eine gute Zahl für die Mitglieder der Kreativ-WG im Dorfgemeinschaftshaus in Schköna zu sein. Denn am Freitag dem 10.10. wurde die 10. Ausstellung in der SchkönArt-Galerie mit einer Vernissage eröffnet. Zwar nicht um 10 Uhr, sondern erst 18.30 Uhr, doch das tat dem Erfolg keinen Abbruch.