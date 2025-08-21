Nominiert vom THW Staßfurt, nimmt die Feuerwehr Aschersleben die Baumpflanz-Challenge an – aber nicht sofort. Statt bei Hitze zu pflanzen, setzt sie auf eine nachhaltige Lösung.

Warum die Baumpflanz-Challenge bei der Ascherslebener Feuerwehr ein bisschen anders läuft

Debby Heinze von der Aschersleber Feuerwehr nimmt die Urkunde für den Baum von Silvio Merkwitz vom Verschönerungsverein entgegen.

Aschersleben/MZ - In den sozialen Medien ist es längst ein fester Begriff: Challenge – zu Deutsch etwa „Herausforderung“. Dahinter steckt meist die Aufforderung, innerhalb kurzer Zeit eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen und anschließend andere zu nominieren, es ebenfalls zu tun. Mal geht es um Spaß und kreative Ideen, mal um den guten Zweck.