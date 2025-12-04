Im kommenden Frühjahr beginnt die umfassende Erneuerung des Freyburger Jahn-Museums. Auf was die Besucher sich einstellen müssen und ob es mit dem geplanten Neubau weitergeht.

Jahn-Museum steht vor großer Generalsanierung - Was sich für Besucher mit Jahresanfang ändert

Das Jahn-Museum in Freyburg wird wegen seiner Generalsanierung ab Jahresbeginn bis 2029 geschlossen.

Freyburg - Fußball-WM und Olympia, das große Jubiläum 1.000 Jahre Naumburg. All das wird schon Vergangenheit sein, wenn das Jahn-Museum in Freyburg nach seiner Schließung ab Jahresanfang wieder seine Pforten öffnet.