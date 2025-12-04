weather wolkig
  4. Brandneu: „Heimatcard Saale-Unstrut“: Damit das Geld in der eigenen Region bleibt: Wie man sich zehn Prozent Discount im Autohaus sichern kann

Vergünstigungen satt: Von „Heimatcard Saale-Unstrut“ sollen regionale Unternehmer und deren Kunden profitieren. „Erfinder“ Simon Krüger verschenkt neun Exemplare im Wert von je 34,99 Euro an Alleinerziehende, Altenpflegedienst- sowie Kita-Mitarbeiter - hier bewerben!

Von Andreas Löffler 04.12.2025, 17:04
Von der Vorteilskarte sollen Unternehmen und Kunden zugleich profitieren.
Naumburg - Seine Idee sei Ausdruck von Heimatverbundenheit und unternehmerischem Denken, so der Naumburger Simon Krüger.