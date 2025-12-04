Märchenumzug am 13. Dezember in Bad Bibra steht vor endgültiger Zusage. Wie viele Bilder wird er haben?

Bad Bibra. - Es scheint endgültig: Der 22. Märchenumzug in Bad Bibra am 13. Dezember findet statt. Zwar steht die endgültige schriftliche Bestätigung durch den Kreis als Fachaufsichtsbehörde noch aus, doch sagte Bad Bibras Bürgermeister Frederik Sandner (parteilos) am Donnerstag gegenüber Tageblatt/MZ, dass alle Sicherheitsbedenken ausgeräumt werden konnten. „Das betrifft vor allem 20 kritische Überfahrten, die allesamt abgesperrt werden können“, so Sandner.

1,5 Kilometer durch Bad Bibra

Die Verbandsgemeinde An der Finne als bisheriger Veranstalter hatte den Umzug Mitte letzten Monats abgesagt, weil sie die Sicherheitsauflagen nicht würde erfüllen können. Aus Stadt, Kreis und Landespolitik kam heftiger Widerspruch, die Hürden seien durchaus händelbar. Letztlich stellte die Stadt den Antrag auf Durchführung (wir berichteten).

Der Umzug wird demnach wie gewohnt am Samstag, 13 Dezember, um 15 Uhr in der Thalwinkler Straße starten und im Bürgergarten, wo der Weihnachtsmarkt stattfindet, enden. Die Strecke beträgt unverändert rund 1,5 Kilometer. Damit ist auch der Gedanke vom Tisch, sie der Sicherheit wegen um 400 Meter zu verkürzen.

Zusage von Kostümverleih, Kitas und Vereinen

Ina Sielaff, die sich ehrenamtlich um die Akquise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Märchenumzug kümmert, sagte auf Nachfrage von Tageblatt/MZ, dass es mittlerweile die Zusage für 35 Bilder gebe. „Der Kostümverleih Sichert aus Thüringen stellt allein fünf Bilder und reist mit 35 Teilnehmern an. Kitas, das Gymnasium und etliche Vereine haben zugesagt. Viele haben sich von selbst gemeldet. Das ist ein großer Erfolg“, so Sielaff. Der Umzug im letzten Jahr zählte 28 Bilder.