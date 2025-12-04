Die Arbeiten an der Kita „Weltentdecker“ in Hettstedt sind abgeschlossen. Nachdem das Gebäude bereits saniert wurde, konnte jetzt auch der umgebaute Außenbereich offiziell in Betrieb genommen werden.

Mit Kreisverkehr und Hangrutsche: Nach über zwei Jahren Bauzeit ist der Außenbereich der Kita „Weltentdecker“ fertig

Kita-Leiterin Ines Franke, Thomas Richter (Geschäftsführer der Baufirma HTS) und Bürgermeister Dirk Fuhlert (v.li.) weihen gemeinsam mit den Kindern den neuen Spielplatz der Kita Weltentdecker in Hettstedt ein.

Hettstedt/MZ - „Unsere Kinder kommen jetzt richtig gut ausgelastet vom Spielplatz, das merkt man richtig“, sagt Ines Franke, Leiterin der Kita „Weltentdecker“ mit Blick auf den neuen Außenbereich der Einrichtung. Auf gut 5.000 Quadratmetern sind eine Vielzahl an Kletter- und Schaukelgeräten, Sandkästen, eine Matschstraße, ein Trinkbrunnen, Hochbeete, ein Pavillon und vieles mehr entstanden. Nach gut zweieinhalb Jahren Bauzeit ist das Gelände nun mit den Kindern offiziell eingeweiht worden.