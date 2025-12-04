Der Volleyball-Bundesligist aus Halle empfängt Serienmeister BR Volleys. Die Berliner scheinen ihren Nimbus verloren zu haben - darum träumt Goats-Chef Thielemann.

Halle/MZ. - Auf einmal war da dieses Gefühl, das man in Berlin nicht mehr kannte. Von Schlagbarkeit, von Krise, von Ratlosigkeit. Es war Mitte November, als die BR Volleys im fünften Saisonspiel die dritte Niederlage kassierten. Das sind so viele, wie in den zwei vorhergehenden Spielzeiten zusammen. Der Klub, der den deutschen Volleyball seit zehn Jahren beherrscht, war auf einmal ein gewöhnlicher Bundesligist, die erfolgsverwöhnten Profis und Trainer Joel Banks klangen konsterniert.