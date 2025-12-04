Der Zeitzer Kunstverein eröffnet am Freitag seine Schau Jahresgaben. 15 Frauen und Männer stellen aus. Was es im Atelierhaus zu entdecken gibt.

Zeitz/MZ. - Sie kommen aus Berlin und Stralsund, München und Leuna, Leipzig und Zeitz: Am Freitag laden Mitglieder des Zeitzer Kunstvereins zur Eröffnung der Ausstellung Jahresgaben in das Atelierhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein. 15 Künstler zeigen ihre Arbeiten und bieten sie zum einmaligen Preis zwischen 200 Euro und bis knapp unter 1.000 Euro zum Verkauf. Mit ein wenig Glück könnte der Wert der Objekte steigen.