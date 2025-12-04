Es ist eine feste Tradition: Zum Tag des Ehrenamtes würdigt der Saalekreis besonders engagierte Einwohner. In diesem Jahr waren es sogar 31 Preisträger, die sich in ganz unterschiedlichen Bereichen des Lebens für die Gemeinschaft einsetzen. Die stellvertretende Landrätin Annett Hellwig lobte die Ehrenamtler als Säulen der Gesellschaft.

Leuna/MZ. - Ehrenamtler arbeiten still und beständig – abseits der öffentlichen Wahrnehmung, sagte die stellvertretende Landrätin Annett Hellwig. Am Donnerstag traten 31 dieser Ehrenamtlichen aus dem Saalekreis in den Räumlichkeiten des cCe Kulturhauses in Leuna aus ihrer Anonymität hervor und auf die große Bühne. Sie wurden am Tag des Ehrenamtes vom Saalekreis für ihre Arbeit ausgezeichnet. Die Bandbreite reichte von Sporttrainern und langjährigen Ortsbürgermeistern über Feuerwehrleute und Musiklehrer bis hin zu Lesementoren und Dorfchronisten.