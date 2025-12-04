Mit After-Work-Party zum Auftakt „Das ist eine ganz starke Kulisse; das ist einmalig“ - Schlossweihnacht in Merseburg hat begonnen

Die Merseburger Schlossweihnacht wurde am Donnerstagnachmittag eröffnet. Sie läuft vom 4. Dezember bis 7. Dezember 2025. Zum Auftakt gab es elektronische Musik auf die Ohren. Wie das bei den Besuchern ankam und welche Programmhöhepunkte bis Sonntagabend noch anstehen.