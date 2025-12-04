Mit After-Work-Party zum Auftakt „Das ist eine ganz starke Kulisse; das ist einmalig“ - Schlossweihnacht in Merseburg hat begonnen
Die Merseburger Schlossweihnacht wurde am Donnerstagnachmittag eröffnet. Sie läuft vom 4. Dezember bis 7. Dezember 2025. Zum Auftakt gab es elektronische Musik auf die Ohren. Wie das bei den Besuchern ankam und welche Programmhöhepunkte bis Sonntagabend noch anstehen.
04.12.2025, 19:00
Merseburg/MZ. - Die Merseburger Schlossweihnacht hat begonnen – in diesem Jahr ertönte zum Auftakt am Donnerstag im Schlosshof keine klassische Weihnachtsmusik, sondern elektronische Klänge. Die Stadt hatte den Eröffnungstag in diesem Jahr gleichzeitig als „After-Work-Party“ deklariert.