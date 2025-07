14 Orte in Zeitz werden an zehn Tagen im August zu einer großen Bühne. Was alles geboten werden soll.

Zeitz/MZ. - Die bekannte Zitza-Ruine und die große Garage am Wasserberg, die alte Zeitzer Stadtbibliothek in der Rahnestraße und der Kleine Rahmen an der Freiheit, Stadtlabor in der Wendischen Straße und Zwürfel am Schützenplatz – all das vereinigt sich im August zu einer modernen Kunstszene. An zehn Tagen im August verwandelt sich die Zeitzer Innenstadt zum dritten Mal in eine lebendige Bühne der Gegenwartskunst – das Kunstfest Zeitz lädt vom 22. bis 31. August zu Ausstellungen, Konzerten, Lesungen, Performances und Workshops ein. So wird die ganze Stadt zu einem Experimentierfeld für über 30 Künstler, Musiker und Kulturschaffende. „Die beiden vergangenen Kunstfeste fanden jeweils am zweiten September-Wochenende zum Tag des offenen Denkmals statt. In diesem Jahr wollen wir das Fest ausweiten und holen uns dazu andere Akteure mit ins Boot. Der Kunstverein versteht sich als Dach und bündelt rein organisatorisch die Events“, sagt Friedrich Hensen, der die künstlerische Leitung innehat.

An mehr als 14 Orten – von leerstehenden Läden über Höfe, Keller, Garagen und Gärten bis hin zu privaten Räumen – entsteht im August ein offener Resonanzraum für künstlerische Praxis, Begegnung und Austausch. Bekannte Orte werden neu gedacht, Unbekanntes wird zugänglich gemacht. Kunst trifft Alltag, Konzept trifft Klang, Körper trifft Raum.

Dafür krempelt zum Beispiel Dirk Ramthor in der alten Garage am Wasserberg die Ärmel hoch. Hier soll das dritte Fest am Freitag, 22. August, 18 Uhr mit einer Vernissage starten. Ein selbst gebauter Tresen steht bereits auf dem Innenhof mit Blick auf den Mühlgraben. Im Inneren der Halle wird gerade ein Holzfußboden eingebaut. Dieser dient nach dem Fest dem Zirkus Upsala als Trainingsstätte.