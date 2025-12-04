Gudrun und Horst Scholze aus Dessau haben am Mittwoch ihren 65. Hochzeitstag in Dessau gefeiert. Sie verraten, welche Turbulenzen es am Tag der Hochzeit gab, was ihr Geheimnis der langen Ehe ist und wo sie sich am wohlsten fühlen.

Die Dessauer Horst und Gudrun Scholze haben am Mittwoch ihren 65. Hochzeitstag gefeiert und damit die Eiserne Hochzeit.

Dessau/MZ. - Das Wetter am 3. Dezember 1960? „Das war genauso schön wie heute. Die Sonne schien“, sagt Horst Scholze. Er kann sich noch genau an diesen Tag erinnern, denn vor 65 Jahren hat er seiner Frau Gudrun das Ja-Wort im Dessauer Standesamt gegeben.