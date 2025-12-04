Inspiration für Garten, Haus und Lifestyle Warum die Messe „Lebensart“ künftig im Saalekreis zwei Standorte hat
Die beliebte Messe „Lebensart - Frühlingserwachen“ kommt im März 2026 erneut in den Saalekreis, aber nicht wie seit Jahren in den Schlosspark Schkopau, sondern an einen neuen Standort. Was der Grund dafür ist und was aus der Schkopauer Messe wird.
04.12.2025, 18:00
Querfurt/MZ. - Die Messe „Lebensart“ mit zahlreichen Angeboten rund um Garten, Haus und Freizeit zieht schon viele Jahre zuverlässig Hunderte Besucher in den Schlosspark Schkopau. Zuletzt fand sie dort sogar zweimal jährlich statt, einmal im Frühjahr und einmal im Sommer. Das wird sich im kommenden Jahr ändern.