Am Sonnabend findet in der Turnhalle der Ratke-Schule Köthen eine Boxmeisterschaft zugunsten des Kinderhospizdienstes „Lila Wolke“ in Dessau statt. Matthias Bader hat sie organisiert. Worauf er am Wochenende hofft.

Boxen für den guten Zweck: Jungen und Mädchen treten am Wochenende zur Schulmeisterschaft an

Insgesamt 28 Jungen und Mädchen treffen sich dienstags zum Training.

Köthen/MZ. - Vier Bänke zum Quadrat aufgestellt, fertig ist der Boxring in der Sporthalle der Grundschule „Wolfgang Ratke“. Hier trainieren an diesem Dienstagnachmittag über 20 Jungen und Mädchen. Am Rand des Boxrings steht ihr Trainer Matthias Bader. Der 57-Jährige leitet die Box-AG an der Schule seit dem Schuljahr 2013/14.