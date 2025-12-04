weather wolkig
Im Etat des Salzlandkreises klafft ein Loch von fast 36 Millionen Euro. Wen die Kommunalpolitiker für das Dilemma verantwortlich machen.

Von Torsten Adam 04.12.2025, 18:11
Geld bleibt im Bernburger Landratsamt Mangelware.
Geld bleibt im Bernburger Landratsamt Mangelware. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Der Kreistag hat am Mittwoch in Bernburg mit großer Mehrheit den Haushalt 2026 und ein begleitendes Konsolidierungskonzept beschlossen. Trotz eines nie dagewesenen Minus von 35,8 Millionen Euro. Das Etatloch hat sich damit gegenüber den Planungen fürs laufende Jahr verdreifacht. Einigermaßen konsterniert sagte Landrat Markus Bauer (SPD), dass ihm in dieser Situation jeglicher kreativer Spielraum fehlt.