Im Etat des Salzlandkreises klafft ein Loch von fast 36 Millionen Euro. Wen die Kommunalpolitiker für das Dilemma verantwortlich machen.

Rekord-Defizit beim Salzlandkreis: So groß war das Minus noch nie

Bernburg/MZ. - Der Kreistag hat am Mittwoch in Bernburg mit großer Mehrheit den Haushalt 2026 und ein begleitendes Konsolidierungskonzept beschlossen. Trotz eines nie dagewesenen Minus von 35,8 Millionen Euro. Das Etatloch hat sich damit gegenüber den Planungen fürs laufende Jahr verdreifacht. Einigermaßen konsterniert sagte Landrat Markus Bauer (SPD), dass ihm in dieser Situation jeglicher kreativer Spielraum fehlt.