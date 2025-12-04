Heinz Hensling aus Saubach hat eine Krippe gebaut, die nicht nur bis ins Detail durchdacht, sondern vor allem eines ist: perfekt rustikal. Besuch im Advent bei einem begnadeten Hobby-Handwerker.

Saubach. - Es bedurfte einiger Überredungskünste und letztlich klarer Worte, ehe Heinz Hensling einlenkte – für ein paar Auskünfte und wenigstens ein schönes Foto. „So was will ich eigentlich nicht“, räumte er ein. Um es vorwegzunehmen: Es wurde ein guter Termin mit einem begnadeten Handwerker, einem mit – wie man so schön sagt – goldenen Händen. Der Anlass: eine von ihm gebaute, zweifellos einzigartige Weihnachtskrippe. Man sieht: ein kuschlig beleuchtetes Haus samt Stall im Tiroler Stil, davor die Heilige Familie mit Ochs und Esel, Schäfchen, viel Grün und einem knorrigen Baum. Alles sehr rustikal, anheimelnd und gar nicht auf Bilderbuchglanz getrimmt – und genau deswegen perfekt.