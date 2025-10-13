Anwesenheit des DRK bringt gutes Gefühl: Was die Rettungssanitäter zum Zuckerfest in Zeitz zu tun hatten

Zeitz/MZ/and. - Gut zu wissen, dass sie da sind und dass man sie auch gleich sieht, meinte eine Besucherin des Zeitzer Zuckerfestes auf dem Altmarkt. Sie meinte das Rettungsteam des DRK Zeitz, das wieder an der Treppe in Richtung Rathaus zu finden war.

Die Verletztentransportgruppe Nord, Hauptberufliche und ehrenamtliche Kräfte deckten in bewährter Zusammenarbeit den gesamten Festzeitraum seit Freitag ab und waren für die im Einsatz, die fröhlich feiern wollten. „Zum Glück hatten wir wenig zu tun“, sagte Tom Fischer. „Ein paare kleinere, ambulant zu behandelnde Fälle, eine Fahrt ins Klinikum.“

Aber so solle es ja sein, meinte er im Namen seiner Mitstreiter. „Es ist gut, dass wir da sind und noch besser, wenn wir nicht gebraucht werden.“ Auch Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und Sicherheitsdienst taten alles, damit die Zeitzer ein tolles Zuckerfest feiern konnten.