Kohl, Hoeneß, Bismarck - Thomas Thieme hat auf der Bühne und vor der Kamera schon viele große Rollen gespielt. Mittlerweile ist er als Schauspieler Stammgast beim Festspiel in Lauchstädt. Er erklärt, was ihn dort reizt, wieso ihn die Ignoranz der Feuilletons ärgert und warum er mit 77 nicht ans Aufhören denkt.

Schauspieler Thomas Thieme „Was mich dabei ärgert, dass es so gut ist“

Bad Lauchstädt/MZ. - Anfangs sei er skeptisch gewesen, räumt Thomas Thieme ein. „’Festspiel der Deutschen Sprache’, das klang so staatstragend, national. Aber jetzt weiß ich, das hat damit gar nichts zu tun.“ Und so ist der Schauspieler, der auf der Bühne und vor der Kamera, schon so viele große, wie oft zwielichtige Männer verkörpert hat – von mittelalterlichen Königen über Bismarck und Kohl bis hin zu Hoeneß – seit seinem Debüt 2021 zum Wiederholungstäter in Bad Lauchstädt geworden. 2025 ist er sogar bei beiden szenischen Lesungen („Der zerbrochene Krug“ und „Der Kaufmann von Venedig“) im Einsatz.