Im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling ist eine neue Ausstellung eröffnet worden. Wie der Kurator auf die Idee kommt und die Exponate herstellt und wie Besucher reagieren.

Dieter Luksch stellt Nessi und weitere Fabelwesen im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling aus.

Leissling/MZ. - Eine Szene, wie sie sich in Nordamerika ereignen könnte: Ein Weißwedelhirsch grast, ein wenig weiter steht ein Truthahn, an den sich ein Bigfoot hinter einem Baum anschleicht. Doch die Szene spielt im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling. Und was hat das Fabelwesen aus der nordamerikanischen Folklore dort zu suchen?