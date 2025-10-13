Christoph Werner leitet seit 30 Jahren Halles preisgekröntes Puppentheater. Nach mehreren Büchern hat der Intendant und Regisseur nun seinen ersten Kriminalroman geschrieben. Wieviel Halle darin vorkommt und wann der vielbeschäftigte Intendant Zeit zum Schreiben findet.

Tote an der Saale: Halles Puppentheater-Chef ist jetzt auch Krimi-Autor

„Die Toten vom Saalestrand“: Puppentheater-Chef Christoph Werner hat seinen ersten Halle-Krimi geschrieben. Wie der Titel schon ahnen lässt, spielt die Story an mehreren bekannten Orten der Saalestadt - auch am Pfälzer Ufer (Foto).

Halle (Saale)/MZ. - Er leitet seit 30 Jahren ein Ensemble aus Menschen und Puppen, inszeniert Stücke und hat bereits mehrere Bücher geschrieben: Nun legt Halles Puppentheater-Chef Christoph Werner seinen ersten Kriminalroman vor. Und der spielt dort, wo der gebürtige Dessauer seit Jahrzehnten lebt und arbeitet: in Halle.