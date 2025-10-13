Es sind Herbstferien und die Mitarbeiter des Kinderschutzbundes Mansfeld-Südharz haben für beide Wochen ein abwechslungsreiches Ferienprogramm auf die Beine gestellt.

Eisleben/MZ - Die Herbstferien beginnen. Damit diese spannend, kreativ und gemeinschaftlich werden, haben die Mitarbeiter des Kinderschutzbundes Mansfeld-Südharz für beide Wochen ein abwechslungsreiches Ferienprogramm auf die Beine gestellt.

Der Tiegel in Hettstedt hat täglich von 10 bis 17 Uhr auf

Immer von 10 bis 17 Uhr hat der „Tiegel“ in der Fichtestraße 82 in Hettstedt geöffnet. Los geht es am 13. Oktober mit einem Kinotag. Musik, Gestalten und Wandern stehen am 14. und 15. Oktober auf dem Plan. Am 16. Oktober geht es in die Hafenbar und am 17. Oktober ist Waldrallye. Budenbautag ist für den 20. Oktober im Plan, am 21. Oktober ist Social Media das Thema, am 22. und 23. Oktober geht es zur Gruseltour in die Stadtbibliothek. Wer am 23. mit ins Phaeno nach Wolfsberg möchte, muss sich anmelden, und zwar bei Paul Rockmann unter 015783034259. Anmelden muss man auch, wenn man in Tiegel Mittagessen möchte. Fürs gesunde Frühstück heißt es bis 11 Uhr da zu sein. Am letzten Ferientag wird die Regiotheke besucht.

Im Kupferschuppen Benndorf kann man auch mal übernachten

Der Kupferschuppen in Benndorf (Chausseestraße) hat täglich von 8.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Auf dem Plan stehen Zockertag (13. Oktober), Übernachtung im Jugendklub (16. und 17. Oktober), Kochen (20. Oktober), Escaperoom Wernigerode (22. Oktober), Phaeno Wolfsburg (23. Oktober) und Halloweensause (24. Oktober). Ansprechpartnerin ist Juliane Naumann 0163/7595153.

Sternschnuppe Eisleben geht unter anderem zur Streetfoodrallye

Täglich von 10 bis 17 Uhr ist das Mehrgenerationenhaus „Sternschnuppe“ in der Pestalozzistraße geöffnet. Auf dem Programm stehen eine Herbstwanderung (13. Oktober), Drachenbasteln (14. Oktober), Olympiade auf dem Spielplatz (15. Oktober), Herbstspiele (16. Oktober), „Mein Lieblingsfilm“ (17. Oktober ab 13 Uhr), Gesprächsrunde zum Mobbing (20. Oktober, 14 Uhr) , Streetfoodrallye (21. Oktober), Besuch der Verkehrswacht (22. Oktober), Fahrt ins Phaeno in Wolfsburg (23. Oktober) und Pizzabacken (24. Oktober, 11 Uhr). Kontakt über Doris Coiffier 03475/604103.

Kinderhaus in Helbra hat in der zweiten Ferienwoche geöffnet

In der zweiten Ferienwoche werden im Kinder- und Jugendhaus in Helbra, Am Pfarrholz 8, Angebote unterbreitet. Die Einrichtung ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Mit einem gesunden Frühstück wird in den Tag gestartet. Auf dem Programm stehen eine Spieletag (20. Oktober), Blätterdruck (21. Oktober), Fahrt ins Phaeno (23. Oktober) und Pizzabacken (24. Oktober). Anmeldung unter der Rufnummer 0176/16638017.

Ferienangebot der Schwimmhalle Eisleben

Während der Ferien hat die Schwimmhalle dienstags von 8 bis 20 Uhr, an diesem Wochentag gilt für alle Schüler – zwei Stunden baden – eine Stunde bezahlen. Geöffnet ist weiterhin mittwochs von 8 bis 19 Uhr, donnerstags von 14 bis 16 Uhr (Seniorenschwimmen ab 556 Jahre) sowie von 18 bis 20 Uhr, freitags von 13 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr sowie sonntags von 10 bis 17 Uhr.