Arbeitgeber im Landkreis halten ihre Lehrstellen für nachträgliche Eintritte ins aktuelle Ausbildungsjahr immer noch offen.

Warum viele Lehrstellen in Mansfeld-Südharz unbesetzt bleiben

Leon, Nico und Jonas üben unter Anleitung von Andrè Heidrich, mit der Metallsäge umzugehen.

Eisleben/Sangerhausen/ MZ. - Was kommt vor dem geliebten Schrauben am Auto? Leon, Nico und Jonas, Acht- und Neuntklässler der Sekundarschule in Teutschenthal, werden von Service-Techniker Andrè Heidrich bei Car Service Ingrisch in Eisleben in Richtung Schraubstock-Arbeitsplatz gebeten.