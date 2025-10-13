Berufsausbildung Warum viele Lehrstellen in Mansfeld-Südharz unbesetzt bleiben
Arbeitgeber im Landkreis halten ihre Lehrstellen für nachträgliche Eintritte ins aktuelle Ausbildungsjahr immer noch offen.
13.10.2025, 07:00
Eisleben/Sangerhausen/ MZ. - Was kommt vor dem geliebten Schrauben am Auto? Leon, Nico und Jonas, Acht- und Neuntklässler der Sekundarschule in Teutschenthal, werden von Service-Techniker Andrè Heidrich bei Car Service Ingrisch in Eisleben in Richtung Schraubstock-Arbeitsplatz gebeten.