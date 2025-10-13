weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Berufsausbildung: Warum viele Lehrstellen in Mansfeld-Südharz unbesetzt bleiben

Berufsausbildung Warum viele Lehrstellen in Mansfeld-Südharz unbesetzt bleiben

Arbeitgeber im Landkreis halten ihre Lehrstellen für nachträgliche Eintritte ins aktuelle Ausbildungsjahr immer noch offen.

Von Susanne Christmann und Helga Koch 13.10.2025, 07:00
Leon, Nico und Jonas üben unter Anleitung von Andrè Heidrich, mit der Metallsäge umzugehen.
Leon, Nico und Jonas üben unter Anleitung von Andrè Heidrich, mit der Metallsäge umzugehen. Foto: Susanne Christmann

Eisleben/Sangerhausen/ MZ. - Was kommt vor dem geliebten Schrauben am Auto? Leon, Nico und Jonas, Acht- und Neuntklässler der Sekundarschule in Teutschenthal, werden von Service-Techniker Andrè Heidrich bei Car Service Ingrisch in Eisleben in Richtung Schraubstock-Arbeitsplatz gebeten.