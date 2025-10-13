Am Concordia See wird ein Rettungsboot getauft und zu Wasser gelassen. Sponsoren haben die Anschaffung ermöglicht. Das Boot soll den Wassersport auf dem See sicherer machen. Aber nicht nur das.

Wie „Heidrun“ am Concordia See den Wassersport sicherer machen soll

Getauft wird mit „Rotkäppchen“. Die Flasche ist so stabil, dass es einen zweiten Anlauf braucht.

Schadeleben/MZ - Dass das Rettungsboot für die Stadt Seeland ausgerechnet auf den Namen „Heidrun“ getauft wird – für die ehemalige Bürgermeisterin Heidrun Meyer dürfte das eine Überraschung sein. „Sie weiß es gar nicht“, sagt der Stadtratsvorsitzende Carlo Scholz nach der Taufe, „aber ich rufe sie nachher gleich an.“ Der Name sei relativ spontan gewählt worden, ergebe aber durchaus Sinn. „Sie hat sich ja immer sehr für die Entwicklung des Sees eingesetzt“, so Scholz.