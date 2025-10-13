Blendende Autos, falsch eingestellte Fahrradlampen und fehlende Rücksicht machen Radfahren in der dunklen Jahreszeit gefährlich. Das hat auch schon Michael Menzel aus Reuden erfahren. Der ADFC warnt vor unterschätzten Risiken und gibt Tipps.

In der dunklen Jahreszeit sind Radfahrer besonders gefährdet. Nebel, blendende Scheinwerfer und schlecht eingestellte Fahrradlichter erschweren die Sicht auf den Straßen – auch im Landkreis Wittenberg.

Kemberg/MZ. - Wenn Michael Menzel morgens aufs Fahrrad steigt, ist es oft noch dunkel. Der Reudener nutzt fast täglich den Radweg zwischen seinem Wohnort und Kemberg. Kaum einen Kilometer ist dieser lang, verläuft parallel zur Landstraße. Doch für den Mann fühlt er sich in dieser Jahreszeit doppelt so weit an.