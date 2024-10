Jessen/MZ. - „Eine rostige Kette geht gar nicht“, betont Ronny Pietlasky, der mit diesem Anspruch täglich aufs Rad steigt. Der Werkstattleiter von Intersport Klöpping in Jessen möchte mit diesem Satz auch alle Pedalritter sensibilisieren, die im Herbst und Winter mit Drahtesel zur Arbeit fahren. So lange die Sonne scheint, so der Fachmann, machen sich die Besitzer um ihr Rad weniger Gedanken, bei Gegenwind und Regen werden die Defizite offensichtlich. „Bei Glatteis läuft sowieso nichts mehr“, weiß Pietlasky aus Erfahrung, bis dahin sei jedes Problem lösbar. Seit Einführung des Nabendynamos ist das Thema fehlende Beleuchtung (fast) Geschichte. Durch die Drehbewegung des Fahrrads wandelt sich die mechanische Leistung in elektrischen Strom um. Das heißt: Selbst am Tag leuchtet der Strahler.

