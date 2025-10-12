Felix Langhammer sollte beim Halleschen FC die Lösung für eine Problemposition sein, hat bisher aber kaum gespielt. In Altglienicke könnte er seine Chance bekommen.

Felix Langhammer (M.) hat in Kemberg erstmals 90 Minuten für den HFC gespielt, kommt er auch in der Liga als Ersatz für Niklas Landgraf in Frage?

Kemberg/Halle/MZ. - Das Pflichtspiel, das am Ende doch eher Testcharakter hatte, hielt zumindest für Felix Langhammer eine Premiere bereit. Im Achtelfinale des Landespokals bei Rot-Weiß Kemberg stand der Sommerzugang zum ersten Mal in der Startelf des Halleschen FC. Beim lockeren 8:0-Sieg gegen den Außenseiter aus der Landesliga bereitete der Linksverteidiger zwei Treffer von Vierfachtorschütze Lucas Ehrlich vor, spielte 90 Minuten durch – und damit mehr als im bisherigen Saisonverlauf insgesamt. „Gerade wenn man wenig spielt, sind solche Spiele immer gut, um Minuten und Rhythmus zu sammeln“, sagte Langhammer.