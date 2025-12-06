Der VfB 1921 Krieschow erzielte am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 186 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Kolkwitz/MTU. Die 186 Besucher auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kolkwitz schlugen das Team aus Stendal mit 4:1 (2:1) souverän.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Jannis Fuchs für Krieschow traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Kolkwitz legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Andy Hebler der Torschütze (14.).

Minute 14: VfB 1921 Krieschow baut Führung auf 2:0 aus

Es sah nicht gut aus für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Miguel Pereira Rodrigues (Krieschow) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 gingen die Kolkwitz als Sieger vom Platz. In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Raak (73. Zurawsky), Hebler (73. Stephan), Pahlow (84. Zizka), Pereira Rodrigues, Fuchs, Dreßler (46. Knechtel), Seibt (61. Michalski), Bittroff, Grimm, Gerstmann

1. FC Lok Stendal: Poser – Kaschlaw, Masuth (85. Kovalov), Schaarschmidt, Schulze (70. Ilchenko), Knoblich (80. Konieczny), Stark, Scheffler, Mahrhold (70. Matiiv), Witte (70. Pfeiffer), Schleicher

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186