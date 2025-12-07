Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erzielte der Heimverein 1. FC Zeitz gegen die SG Döllnitz ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Julius Christopher Rolke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (55.). Die Zeitzer konterten in sehr kurzer Zeit. Diesmal war Lio Xavier Ofiara der Torschütze (75.).

1. FC Zeitz Kopf an Kopf mit SG Döllnitz – 1:1 in Minute 75

Unentschieden. Zeitzs Lennie Kämpfe konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Döllnitz e.V. kassierte einmal Gelb. Der 1. FC Zeitz hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Meißner.

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Mika Ben Bültermann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schkopauer zu erreichen (85.). In Spielminute 91 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Döllnitz

1. FC Zeitz: Pechmann – Rothe, Kämpfe, Felgenträger, Thäle (66. Abdullahi Hassan), Müller (60. Eckardt), Reiche (24. Medovkin), Rolke, Schubert

SG Döllnitz: Petzold – Seifert (30. Trisch), Voigt, Querfeld, Ofiara, Bültermann, Eckert, Harmatha, Lizon

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (55.), 1:1 Lio Xavier Ofiara (75.), 2:1 Lennie Kämpfe (78.), 2:2 Mika Ben Bültermann (85.); Schiedsrichter: Ralf Hoffmann (Kretzschau); Zuschauer: 38