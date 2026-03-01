Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Duell mit dem VFC Plauen am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (1:1)-Punkteteilung.

Sandersdorf/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die SG Union Sandersdorf und der VFC Plauen am Sonntag 2:2 (1:1) getrennt.

Marius Ihbe (SG Union Sandersdorf) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tyron Profis den Ball ins Netz (36.).

In der 60. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Sandersdorfs Samyr Farkas konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die SG Union Sandersdorf kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VFC Plauen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 87 lenkte Farkas den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VFC Plauen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Hamella, Scheibe (81. Nakano), Ihbe, Walter, Mehnert (90. Jauck), Schnabel, Seifert, Brunner, Sponholz, Exner (71. Farkas)

VFC Plauen: Schulze – Schubert, Hussain (63. Eichie), Wagner (79. Glaser), Tavares Ganime Bastos, Winter, Martynets, Michalek, Kämpfer (63. Burdusudis), De Moura Beal, Profis

Tore: 1:0 Marius Ihbe (26.), 1:1 Tyron Profis (36.), 2:1 Samyr Farkas (72.), 2:2 Samyr Farkas (87.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Paul Drößler, Johannes Drößler; Zuschauer: 125