Salzwedel/MTU. Die Salzwedler haben am Samstag dem Kontrahenten aus Gardelegen souveräne acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Luca Nowak (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Maximilian Eisert (12.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Gian Grabowski traf in Minute 13, Nowak in Minute 17, Marius Wulff in Minute 40, Hishyar Wazar Hasan in Minute 52 und Nowak in Minute 79. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Nowak, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:0 zu festigen (88.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SSV 80 Gardelegen II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Stolz, Wazar Hasan, Eisert (59. Krietsch), Krubert (59. Thaute), Wulff, Kreitz, Nowak, Grabowski, Hentschel, Burdack

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Zausch (59. Houssemeddine), Wolter, Peters (46. Kuthe), Wulfänger, Bergener, Kurpiers, Lübke, Osmers, Steindorf, Wannagat

Tore: 1:0 Luca Nowak (2.), 2:0 Maximilian Eisert (12.), 3:0 Gian Grabowski (13.), 4:0 Luca Nowak (17.), 5:0 Marius Wulff (40.), 6:0 Hishyar Wazar Hasan (52.), 7:0 Luca Nowak (79.), 8:0 Luca Nowak (88.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 184